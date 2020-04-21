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"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين أخبار الفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء 21 أبريل/ نيسان 2020:

 

- عاجل.. أمطار غزيرة وسيول وفيضانات بعدن ومناشدات لإنقاذ سكان الأحياء الشعبية

 

https://www.elyamnelaraby.com/474997

 

عقب جهود للقنصلية.. إعفاء ضابط هندي من عمله بعد اعتدائه على  طالب يمني

 

https://www.elyamnelaraby.com/474994

 

قتلى وأسرى في صفوف الحوثيين من أبناء إب

 

https://www.elyamnelaraby.com/474986

 

مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف شرقي صعدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/474983

 

شاهد.. كلمة البحسني في حفل افتتاح مستشفى الحياة العام بمديرية القطن

 

https://www.elyamnelaraby.com/474975

 

 - مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات حوثية في مديرية مجزر بمأرب

 

https://www.elyamnelaraby.com/474969

 

كسر هجوم حوثي على مواقع الجيش بصرواح مأرب

 

https://www.elyamnelaraby.com/474956

 

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-  "مسام" لنزع الألغام يعلن وفاة أحد عماله بعد تعرضه للغم حوثي

 

https://www.elyamnelaraby.com/474955

 

متحدث محور الضالع: العمليات العسكرية جاءت كردِّ فعل لمّا أقدمت عليه المليشيات الحُوثية

 

https://www.elyamnelaraby.com/474952

 

المشتركة تفشل هجوماً حوثياً في قعطبة وتوجّه ضربة رادعة للمليشيات

 

https://www.elyamnelaraby.com/474949

 

تجدد المواجهات بين قوات المقاومة والمليشيا في الضالع

 

https://www.elyamnelaraby.com/474948

 

مركز الأرصاد: توقعات بهطول أمطار قد تصل إلى حد الغزارة

 

https://www.elyamnelaraby.com/474944

 

لجنة قيادية من شرطة تعز تتفقد إدارة شرطة مديرية المظفر وقسم شرطة الضباب

 

https://www.elyamnelaraby.com/474940

 

مسؤول بتعز يزور مديرية ذباب للاطلاع على أوضاع واحتياجات المديرية

 

https://www.elyamnelaraby.com/474939

 

التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف

 

https://www.elyamnelaraby.com/474938

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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