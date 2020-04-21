"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين أخبار الفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء 21 أبريل/ نيسان 2020:

- عاجل.. أمطار غزيرة وسيول وفيضانات بعدن ومناشدات لإنقاذ سكان الأحياء الشعبية https://www.elyamnelaraby.com/474997 - عقب جهود للقنصلية.. إعفاء ضابط هندي من عمله بعد اعتدائه على طالب يمني https://www.elyamnelaraby.com/474994 - قتلى وأسرى في صفوف الحوثيين من أبناء إب https://www.elyamnelaraby.com/474986 - مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف شرقي صعدة https://www.elyamnelaraby.com/474983 - شاهد.. كلمة البحسني في حفل افتتاح مستشفى الحياة العام بمديرية القطن https://www.elyamnelaraby.com/474975 - مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات حوثية في مديرية مجزر بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/474969 - كسر هجوم حوثي على مواقع الجيش بصرواح مأرب https://www.elyamnelaraby.com/474956 Advertisements - "مسام" لنزع الألغام يعلن وفاة أحد عماله بعد تعرضه للغم حوثي https://www.elyamnelaraby.com/474955 - متحدث محور الضالع: العمليات العسكرية جاءت كردِّ فعل لمّا أقدمت عليه المليشيات الحُوثية https://www.elyamnelaraby.com/474952 - المشتركة تفشل هجوماً حوثياً في قعطبة وتوجّه ضربة رادعة للمليشيات https://www.elyamnelaraby.com/474949 - تجدد المواجهات بين قوات المقاومة والمليشيا في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/474948 - مركز الأرصاد: توقعات بهطول أمطار قد تصل إلى حد الغزارة https://www.elyamnelaraby.com/474944 - لجنة قيادية من شرطة تعز تتفقد إدارة شرطة مديرية المظفر وقسم شرطة الضباب https://www.elyamnelaraby.com/474940 - مسؤول بتعز يزور مديرية ذباب للاطلاع على أوضاع واحتياجات المديرية https://www.elyamnelaraby.com/474939 - التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/474938

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