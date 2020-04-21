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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمطار غزيرة تتسبب بغرق شوارع مديريات عدن وتحولها لمنطقة منكوبة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
شهدت العاصمة عدن، منذ صباح الثلاثاء ولعدة ساعات أمطاراً غزيرة على معظم مديريات ومناطق المدينة، في ظل عدم وجود أي ممرات لتصريف المياه .
وذكر مراسل (الخليج 365) أن مديريات المعلا والتواهي وصيرة وخور مكسر ومناطق متفرقة من الشيخ عثمان والمنصورة شهدت أمطاراً غزيرة أدت إلى تراكم المياه في الشوارع والطرقات والحارات القديمة .
وافاد مراسلنا، أن مديريات التواهي والمعلا وصيرة كانت الأكثر ضرراً جراء هذه الأمطار التي تأتي ضمن منخفض جوي تشهده المدينة لمدة يومين .
وبحسب مراسلنا، فإن الأمطار بدأت بالهطول منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً وأستمرت قرابة اربع ساعات، وغطت الطرقات والشوارع وجرفت العديد من المركبات خاصة في مدينة عدن القديمة
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