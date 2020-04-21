شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وصراخ وتهديد بالقتل.شاهد ماالذي يفعله المجنون رامز في موسمه الجديد "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من عام لآخر ينتظر الجمهور جديد الفنان رامز جلال، والفكرة التي يقرر اختيارها لتنفيذها ببرنامجه الذي يعرض في شهر رمضان عبر شاشة "MBC".

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هذا العام قرر رامز جلال أن يواجه ضيوفه دون الاعتماد على وسيط، كما كان يحدث في السنوات الماضية، مع وعد للجميع بأن يعيشوا لحظات من الرعب التي لم يتوقعوها.

البرنامج الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي" وعرض الإعلان الخاص به، والذي يظهر وقوع العديد من النجوم ضحايا لرامز جلال، أبرزهم غادة عادل ونبيلة عبيد وفيفي عبده وياسمين صبري واللاعب التونسي علي معلول وعدد كبير من نجوم الفن والرياضة بالوطن العربي.

وتعتمد فكرة البرنامج الجديد، الذي ينطلق عرضه بعد أيام، على استضافة البرنامج لأحد النجوم، ويتم دعوته إلى أحد الأماكن بدبي وهناك يتعرض لمغامرة غير متوقعة، التي تحمل معها لحظات رعب وإثارة، ما يزيد من خوفه وفزعه، خاصة مع تقييده في كرسي أثناء حدوث المغامرة غير المتوقعة.

وظهرت بعض النجمات وهن يبكين خلال الحلقات، كما توعد اللاعب التونسي علي معلول رامز جلال بالقتل قائلا له "والله لو فكتني هعدمك".

وبعد الانتهاء من المغامرة، يعبر الضيف عن غضبه تجاه ما فعله به رامز جلال، حيث ظهر البعض وهم يضربون رامز جلال بسبب المقلب الذي تم تنفيذه بهم.