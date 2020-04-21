شكرا لقرائتكم خبر عن برقيه شكر يبعثها الاتحاد الاوروبي لهذا الرجل اليمني بعد تقديمه لهذه الخطه المحكمه للتخلص من هذا القاتل..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد مرور 13 يوما من تسلم قيادات خلية ادارة التصدي لجائحة كوفيد19 لخطة سفير منظمة السلام والصداقة الدولية باليمن الدكتور احمد صالح بن اسحاق التي اطلق عليها (simple mask). شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements والتي اعتبرها انسب بديل يمكن ان يوفر خسائر مليارات الدولارات وملايين الارواح فيما اذا تم اعتماد العزل المنزلي وتوقف الاقتصاد العالمي. وقال الدكتور بن اسحاق انه بعد ان تبين لنا ان المنفذ الوحيد الذي يتخذه فيروس كورونا المتسبب في متلازمة كوفيد 19 الى ضحاياه هو الانف والفم والعين ، ارتايت بانه من المستحيل ان يكون قرارنا هو باجبار شعوب العالم على المكوث في منازلها ولكن بمنع الفيروس من الوصول الى العينين والانف والفم من خلال هذا التصميم المبسط والاقتصادي والقابل للتعقيم والاستخدام فترات طويلة بتوزيع نسختين منه لكل مواطن كحد ادنى ليتسنى له التبديل بينهما والغسل والتعقيم بما يضمن له حماية على مدار ال 24 ساعة حتى يختفي الفيروس بشكل كامل في البلد، ذلك الفيروس الذي ثبت من خلال التجارب المعملية انه لا يعيش فترة طويلة على الاسطح خارج جسم الانسان. وقد توالت برقيات الشكر إلى مقر منظمة السلام والصداقة الدولية بالدانمرك تقديرا لهذه المبادرة الميسرة و التي مثلت الحل الانسب لتجاوز اعظم معضلة واجهت العالم في تاريخه الحديث، واصدرت المانيا اليوم قرارها باعتماد تنفيذ 5 مليون نسخة لتصميم ال(simple mask) كمرحلة اولى تمهيدا لفتح اقتصادها هذا الاسبوع وتلتها اليوم المملكة المتحدة.

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