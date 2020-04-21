شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمه الى عدن بعد نزع فتيل التوتر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بوصول قوات عسكرية سعودية إلى محافظة أبين في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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وأوضحت المصادر أن القوات، تحتوي على خمسٍ وعشرين شاحنةً تحمل دوريات مدرعة وعتاداً عسكرياً.

وأشارت الى أن هذه التعزيزات تأتي دعمًا للقوات السعودية المتواجدة في مطار عدن الدولي ومقر التحالف في البريقة وقاعدة العند العسكرية بلحج.

وتدفع السعودية بتعزيزات عسكرية لدعم قواتها في عدن منذ أكتوبر الماضي.

فيما قال مصدر عسكري إن لجنة التهدئة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلت إلى نجاح كبير في إيقاف التصعيد العسكري بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم اللجنة علي مقراط، إن جهود اللجنة هدَفت إلى نزع فتيل الصراع، بعد أن كان الوضعُ على وشك الانفجار. وأشار إلى أن جهود اللجنة ستبقى في مهامها لضمان حلولٍ جذرية تُفضي إلى تدشين تنفيذ اتفاق الرياض المُوقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي.

وأفاد مصدر عسكري في وقت سابق بأن وفداً عسكرياً رفيعاً في القوات الحكومية أجرى في مدينة عدن، مفاوضات مع المجلس الانتقالي بإشراف مباشر من التحالف لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض.

وبحسب المصدر فإن الوفد الحكومي الذي وصل عدن يترأسه العميد عبدالله الصبيحي ويضم العميد سند الرهوة والعميد أبو مشعل الكازمي والعميد علي القملي