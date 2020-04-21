شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث خلف الكواليس : الحوثيون يسيطرون على اكبر معسكر في مدينة مارب بعد مواجهات حامة الوطيس ويقتربون من آخر خط دفاعي للمحافظة (شاهد الخريطة للسيطرة الميدانية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية قبل قليلعن سقوط معسكر طارق بن زياد في مأرب بأيدي الحوثيين بعد هجوم شنته الجماعة هو الأعنف منذ أيام.

ونشر المحلل العسكري “علي النسي” على صفحته بموقع تويتر خريطة أوضح فيها سيطرة جماعة الحوثي على منطقة الجفرة، إضافة إلى بسط نفوذها الكامل على معسكر طارق بن زياد.

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كما أوضحت الخريطة سيطرت الجماعة على مستشفى 7 يوليو وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الخناق على معسكر ماس آخر خط دفاعي شمال غرب مدينة ‎مأرب.

ووصف مراقبون السيطرة على معسكر طارق بأنه يمثل تحول خطير لصالح الحوثيين لاسيما وقد بدأت الخطوط الدفاعية الأخيرة تتهاوى.