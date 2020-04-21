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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ عائض القرني يخرج عن صمته ويعتبر منع الصلاة في المساجد جريمة لا تغتفر..والسلطات السعودية تقبض عليه ووزير الدخلية السعودي يامر بقطع لسانه

2020/04/21 الساعة 04:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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