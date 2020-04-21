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صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يحقق نصر ساحق ويقصم ظهر الرئيس هادي ويرفض عودته الى مسقط راسه ويعلن رسميا الانفصال ويقدم للسعودية عرض مغري تسيل له اللعاب

اعتبر محللون سياسيون ان الشروط التي تقدم بها المجلس الانتقالي هي شروط تعجيزية تهدف في المقام الاول الى منع اي تواجد للشرعية في الجنوب وتحول دون عودة الرئيس هادي الى الاراضي المحررة وخاصة العاصمة المؤقتة عدن.

لافتين الى ان الانتقالي يسعى لارضاء السعودية وليس لديه مانع من تواجد قواتها للاشراف على ما يجري في المحافظات الجنوبية .

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وكشفت تلك المصادر ان قيام الانتقالي بفرض شروط مجحفة تعكس مدى القوة التي يتمتع بها والقوة الضارةالتي يمتلكها بمساندة فاعلة من الامارات تمكنه من الانفصال في اي وقت .

وكشفت قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين ابرز شروط المجلس الموالي للإمارات للحل مع الشرعية وقدمها للسعودية، وذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني جديد في ابين.

وكشف الإعلامي في المجلس صلاح بن لغبر عن تقديم وفد المجلس كشفا بأسماء 600 عنصر وقيادي في ابين يطالب بخروجهم.

ويضم الكشف أسماء قيادات جنوبية بارزة أهمها عبدالله الصبيحي قائد محور ابين ولؤي الزامكي قائد اللواء الثالث في الحماية الرئاسية إلى جانب بن معيلي وقيادات أخرى.

وأشار بن لغبر إلى أن من الشروط التي تقدم بها وفد الانتقالي انسحاب كلي لقوات الشرعية من ابين، وتسليم شبوة للنخبة، ونشر النخبة الحضرمية في وادي حضرموت إلى جانب تسليم منفذ الوديعة للواء من قوات العمالقة بمعية كتيبة من نخبة شبوة وأخرى من حضرموت.

من جانبه توعد الأمين العام المساعد للانتقالي فضل الجعدي بجعل شقرة نهاية للإصلاح الذي وصفه بـ”حزب الارهاب”.

كما توعد بأن تكون منطلق للسيطرة على بقية المدن الجنوبية في الشرق.