حضرموت: مقتل وإصابة خمسة مواطنين برصاص مسلحين بمدينة "شبام"

قتل، ثلاثة مواطنين، وجرح اثنين آخرين؛ نتيجة استهداف مسلح بمدينة شبام بوادي وصحراء محافظة حضرموت "شرقي اليمن".

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحين مجهولين، استهدفوا سيارة، في منطقة الحزم بشبام، بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح اثنين نقلوا على اثرها للمستشفى".

وأضاف المصدر، "أن القتلى والجرحى جميعهم من قبيلة آل بن علي جابر".

ولم يشر المصدر عن سبب الحادثة، فيما لم تصدر السلطات أي تعقيب على ذلك حتى الآن".