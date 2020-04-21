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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة حقوقية: الحوثيون ارتكبوا 180 انتهاكا خلال أسبوعين من بينها 36 حالة قتل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
اتهمت شبكة حقوقية يمنية، اليوم الإثنين، جماعة الحوثيين بارتكاب 180 انتهاكا ضد المدنيين، خلال الفترة ما بين 1 - 16 من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وذكرت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" أنها وثقت 36 حالة قتل لمدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 51 آخرين بينهم نساء وأطفال، في محافظات تعز وإب والحديدة والبيضاء وصنعاء والضالع ومأرب وحجة.
واتهمت في تقرير صادر عنها جماعة الحوثي بـ"قصف الأحياء السكنية في مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بمختلف أنواع الأسلحة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
وأفادت الشبكة الحقوقية (غير حكومية)، بـ"رصد حالات إعدام ميدانية وقتل مباشر بطلقات نارية نفذها الحوثيون ضد المدنيين".
ووثقت الشبكة "عشرات الانتهاكات طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة وتدمير عدد كبير من المنازل بشكل كلي أو جزئي، وتضرر مدنيين نتيجة عملية اقتحام المنازل"، وفق التقرير.
وأشارت إلى أن الحوثيين أقدموا على "تغيير أسماء 35 منشأة تعليمية حكومية واستبدالها بأسماء تنتمي لأفكار ومعتقدات الجماعة أو بأسماء قتلاها".
واتهم تقرير الشبكة الحوثيين بـ"إطلاق سراح 200 سجين من محافظة إب متهمين بقضايا جنائية من بينها القتل، مقابل الزج بهم في جبهات القتال".
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