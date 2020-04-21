شكرا لمتابعة خبر عن فعل شنيع ومرعب .. زوج يقوم بتصوير وتوثيق ليلة الدخلة على زوجته ليشاهدها مع أصدقائه ( تفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم زوج مصري على فعل شنيع يفتقر لكل معاني الرجولة والدين والعادات في كل الأديان، حيث قرر توثيق “ليلة الدخلة” على زوجته وتصويرها، حتى يحتفل بمشاهدتها مع أصدقائه الذين يصورون أنفسهم في زوجاتهم أيضًا.

واكتشفت الزوجة، بعد فترة من الزواج أن زوجها مدمن للمخدرات، وأنه يجلس مع أصدقائه ليشاهدوا مقاطع فيديو جنسية لهم مع زوجاتهم، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق وعندما رفض، قررت التوجه إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق للضرر.

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وقالت الزوجة أنه تشاجرت معها واعتدى عليها بالضرب، وأنه ابتزها وطلب منها الحصول على 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه برغم من دفعها للملبغ إلا أنه لم يطلقها، وقام بضربها وسرقة مجوهراتها.

وأبدت الزوجة صدمتها مما فعله زوجها من تصويرها أثناء معاشرتها وعرض هذه الفيديوهات على أصدقائه الذين يبادلونه أيضًا نفس الفيديوهات مع زوجاتهم.أقدم زوج مصري على فعل شنيع يفتقر لكل معاني الرجولة والدين والعادات في كل الأديان، حيث قرر توثيق “ليلة الدخلة” على زوجته وتصويرها، حتى يحتفل بمشاهدتها مع أصدقائه الذين يصورون أنفسهم في زوجاتهم أيضًا.

واكتشفت الزوجة، بعد فترة من الزواج أن زوجها مدمن للمخدرات، وأنه يجلس مع أصدقائه ليشاهدوا مقاطع فيديو جنسية لهم مع زوجاتهم، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق وعندما رفض، قررت التوجه إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق للضرر.

وقالت الزوجة أنه تشاجرت معها واعتدى عليها بالضرب، وأنه ابتزها وطلب منها الحصول على 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه برغم من دفعها للملبغ إلا أنه لم يطلقها، وقام بضربها وسرقة مجوهراتها.

وأبدت الزوجة صدمتها مما فعله زوجها من تصويرها أثناء معاشرتها وعرض هذه الفيديوهات على أصدقائه الذين يبادلونه أيضًا نفس الفيديوهات مع زوجاتهم.