شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : تمنع مدير أمن عدن شلال شائع’’من العودة إلى العاصمة الموقتة وشلال يصدر توجيهات عاجلة والمجلس الانتقالي يتبرأ من تلك التصرفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية أن السعودية منعت مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن من العودة إلى عدن التي كانت مقررة يوم أمس الأحد.

وأكدت تلك المصادر أن السعودية منعت شائع من العودة بطلب من الحكومة الشرعية، معتبرة أن منع شائع من العودة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد وهو ما ستكشفه الساعات القليلة المقبلة.

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وكان من المقرر وفقاً لذات المصادر أن يعود شائع أمس الأحد للمشاركة في المفاوضات الجارية بين الشرعية والانتقالي التي ترعاها السعودية حالياً.

بدوره ارجع السكرتير الإعلامي لشلال تأجيل عودته إلى ترتيبات أخرى لم يحددها مشيرا إلى لقاءات عقدها شائع مع التحالف.

وعقب هذه الأنباء أصدر مدير أمن عدن اليوم الاثنين شلال شائع من مقر إقامته في الخارج توجيهات عاجلة وبدأت قوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن تنفيذ تلك التوجيهات اليوم.

حيث نشر شلال شائع فصائله في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي في خطوة تصعيدية قد تخلط الأوراق في المفاوضات التي ترعها السعودية بين الانتقالي والشرعية.

وأصدرت إدارة امن عدن بيان أكدت فيه بأن عملية الانتشار في عموم مديريات المحافظة تمت بناء على توجيهات من شائع، ولم يحدد البيان أهداف الانتشار لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها في إطار مكافحة الإرهاب.

ومع أن هذا الانتشار يتزامن مع توتر بين الانتقالي والشرعية إلا أن مصادر في الانتقالي وفقاً لموقع الخبر اليمني كشفت عدم علاقة المجلس بها.