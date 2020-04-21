شكرا لمتابعة خبر عن رئيس الدراسات والاعلام الاقتصادي : يكشف عن تأثير الانخفاض الحاد لأسعار النفط على الاقتصاد اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبير اقتصادي يمني، امس الاثنين، عن تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد اليمني.

وقال مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده المشهد اليمني ، أنه بالنسبة لليمن فإن تأثير تراجع أسعار النفط عالميا يؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني سواء بطريقة مباشرة وتتمثل في كون عائدات النفط تشكل مصدر رئيسي للإنفاق الحكومي.

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وأضاف : وبصورة غير مباشرة من خلال تضرر الدول التي تقدم المساعدات والودائع لليمن وهذه تشكل مصدر مهم لحصول اليمن على العملات الصعبة وكذلك لبرامج المساعدات الانسانية حاليا.

واعتبر نصر أن السبب الرئيسي لتهاوي أسعار النفط هو وباء فيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالركود، وبالنسبة للخام الأمريكي تحديدا فإن المخازن الأمريكية تمتلك كميات كبيرة من النفط ولم تعد بحاجة إلى هذه الكميات في ظل الركود وضعف الطلب وبالتالي فإن كلفة تخزينها أعلى من كلفة النفط.

وتوقع نصر بأن الاسعار قد تعاود الارتفاع في العقود الآجلة لكن ذلك مرتبط بقرارات أوبك في حجم الانتاج النفطي ووصول العالم إلى معالجات لازمة كورونا والسياسات التي يمكن أن تنعش الاقتصاد العالمي من جديد.

و هوت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى الصفر لتعاقدات مايو القادم في حين تظل تداولات خام برنت في حدود ٢٥ دولار للبرميل الواحد وعقود يونيو للخام الأمريكي ما يزال بحدود ٢٢ دولار للبرميل.