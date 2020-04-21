شكرا لمتابعة خبر عن قبيلة خولان : تشعل الصراع بين القيادات الحوثية بعد اطلاق سراح خالد الرويشان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت قبيلة خولان في إشعال الصراع بين القيادات الحوثية بعد إطلاق سراح وزير الثقافة السابق خالد الرويشان والذي اعتقلته جماعة الحوثي فجر الأحد بعد اقتحام منزله بالعاصمة صنعاء .

وقالت مصادر مقربة للمشهد اليمني اليوم الإثنين ان إجتماع طارئ حضره عدد من قيادات الدولة العليا بينهم رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين مهدي المشاط وعضو المجلس محمد علي الحوثي حول تداعيات اختطاف خالد الرويشان وخاصة بعد الضغوطات التي مارستها قبائل خولان الطيال والتي توعدت جماعة الحوثي بالتصعيد وقطع الطرق والتي تربط بين مأرب وصنعاء ويستخدمها الحوثيين في الهجوم على منطقة صرواح غرب محافظة مأرب.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ريم عبدالله تكشف تفاصيل دخولها عالم التمثيل كـ "امرأة سعودية" وهكذا أصبحت الرقم الصعب

السيسي يطيح بـ "سيدة أعمال كويتية" من أصول مصرية “داليا بدران” ويتسبب في حبسها والنائب العام الكويتي يصدر قرار بحجزها للمحاكمة

هند القحطاني تكشف ساقيها في مقطع ساخن بمناسبة توثيق حسابها بسناب شات!

هل تذكرون السعودية رهف القنون .. اسمها تصدر مواقع التواصل بعد فيديو هدى العمري الصادم وهذا مصيرها! (فيديو صادم)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

Advertisements

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضافت المصادر أن الإجتماع وصف عملية الاختطاف بغير المدروسة وهو ماجعل الجناح المتشدد في جماعة الحوثي والذي يرأسه يحيى الشامي بالدفاع عن عملية الاختطاف والتي قامت بها عناصر مرتبطة بالشامي في جهاز الأمن القومي بعد إصراره على أن التوجيهات تمت من قبل قيادات عليا لم يسمها في إشارة منه إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي .

وأكدت المصادر أن تبريرات قيادات جماعة الحوثي المؤيدة لإطلاق سراح الرويشان كانت الأقوى وخاصة بعد إصرار المشاط على عدم فتح جبهة جديدة مع قبائل خولان والتي لو وقفت ضدنا لوصلت قوات الشرعية إلى العاصمة صنعاء والذي وصفها المشاط بالمرتزقه ودول العدوان خلال الإجتماع .

ووضحت المصادر أن الجناح الرافض للإفراج عن الرويشان كان متحجج بتشويهه صورة الحوثيين وخاصة بعد إتهام الرويشان بالعمالة وغيرها من التهم فكيف نطلق سراحه بعد تفكيرنا له يوم أمس وهو ماجعل قيادي حوثي من صعدة يقول ايقلوا الناس خوفتنا قبيلة خولان وأضاف قوتنا فقط على الصحفيين والمفسبكين المساكين ! في إشارة منه إلى الأحكام التي صدرت بالاعدام ضد صحفيين بدون أي تهم عدى حرية الرأي .

وطرحت جماعة الحوثي على طاولة الإجتماع علاقة خالد الرويشان القوية بسلطان عمان هيثم بن طارق والذي تربطه علاقة قوية بالرويشان أثناء عملهما سابقا كمسؤلين ثقافيين في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وهو ما قد يتسبب في إغلاق النافذة الوحيدة للحوثيين مع المجتمع الخارجي وخاصة بعد حيادية دولة عمان من الحرب في اليمن .

هذا وحاولت المليشيا الخروج بماء الوجه بعد محاولة إقناع عدد من مشائخ خولان بينهم الغادر على الضمان بعدم تكرار الرويشيان لأي تغريدات او كتابات تمس كيان الحوثيين .

الجدير ذكره أن الحوثيين يخشون من حرية الكلمة حتى وأن كانت صادقة لذلك تمارس مهنة ترهيبها للصحفيين والكتاب والناشطين حتى تمارس عمليات الفساد دون حسيب أو رقيب .