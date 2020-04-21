شكرا لمتابعة خبر عن العميد دويد .. يوجه رسالة الى السعودية والامارات ورفاق السلاح في الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه العميد الركن صادق دويد، الناطق باسم المقاومة الوطنية، وعضو قيادة القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، امس الاثنين، رسالة شكر لـ"السعودية" و"الامارات" و"المقاومة الجنوبية" ورفاق السلاح من الوية "العمالقة" و"الالوية التهامية" لمساندتهم المقاومة الوطنية.

وقال في تغريدتين على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لانطلاق عمليات المقاومة، " نتوجه بالشكر لمن ساند ودعم و في المقدمة التحالف العربي بقيادة الأشقاء في السعودية والإمارات والمقاومة الجنوبية الذين استضافوا النواة الأولى بعدن ورفاق السلاح من ألوية العمالقة والألوية التهامية وكل ضابط وفرد ومواطن لبى نداء الوطن".

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وأعتبر دويد بأن قرار محافظ تعز، نبيل شمسان، بوقف التصرف بأراضي الدولة والأوقاف وإلغاء أي عقود منذ 2015 قرار سليم ومرحب به.

ودعا إلى تطبيقه والتفتيش على المخالفات في مدينة و مديريات تعز.

وأشار الى أن استغلال ظروف الحرب للعبث بحقوق الشعب والأجيال بعيدا عن المصلحة العامة يشكل عائقا مستقبليا وأعباء إضافية على عاتق اليمن.

ويصادف التاسع عشر من شهر إبريل بداية اشتراك قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح في عمليات تحرير الساحل الغربي والجبال المحاذية له في محافظتي تعز والحديدة، حتى وصلت مع تشكيلات القوات المشتركة وباسناد من التحالف في غضون أشهر خلال العام 2018 إلى أحياء مدينة الحديدة، المنفس البحري الوحيد المتبقي لجماعةالحوثي لدخول السلاح والمعدات الإيرانية.

وبدأ تشكيل اللبنات الأولى لقوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، في يناير من العام 2018 بمعسكر تدريبي بمحافظة عدن قبل أن تنتقل إلى ميدان القتال بالساحل الغربي في 19 من إبريل في ذات العام.