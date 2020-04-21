شكرا لمتابعة خبر عن محمد علي الحوثي .. للمبعوث الأممي جاهزون للتوقيع والتنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي أن جماعته جاهزة للتوقيع والتنفيذ على ما تم تقديمه لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

واضاف في تغريدة بحسابه على تويتر انه بعث برسالة لمبعوث الامم المتحدة اكد فيها حرصهم على السلام العادل , وعن جاهزيتهم للتوقيع والتنفيذ بحسب ما جاء في مبادرتهم , على حد قوله.

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وكان قد طرح الحوثيون لمبعوث الامم رؤيتهم لحل شامل في اليمن، مطالبين التحالف العسكري بقيادة السعودية بسلسلة من الخطوات لتحقيق السلام .