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عدن - ياسمين التهامي - السلطات الحوثية من صنعاء" يصدرون بياناً عسكرياً حول المعارك في محافظة الضالع تفاصيل !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ ت مليشيا الحوثي مساء الاثنين، كسرها زحفا واسعا من عدة مسارات للقوات الحكومية في محافظة الضالع جنوبي اليمن. وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": " تم بعون الله وتأييده كسر زحف واسع ومن عدة مسارات باتجاه مواقع قواتنا في باب غلق في الضالع، استمر من ساعات الفجر الأولى وحتى ظهر اليوم". يأتي ذلك، عقب تأكيد القوات الحكومية، في وقت سابق الأثنين، سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية، بمديرية قعطبة، في محافظة الضالع. وذكر المركز الإعلامي لجبهة الضالع، في منشورات على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن القوات الحكومية مدعومة "بالمقاومة الجنوبية" سيطرت على مناطق الخرازة، والقرحة، وأجزاء شمالية من قرية حبيل العِبدي، في منطقة الفاخر شمالي مديرية قعطبة. كما أكد أن القوات الحكومية اقتربت من السيطرة على معسكر "الحساحس" الاستراتيجي والطريق الرئيسي الذي يفصل بين مديريتي قعطبة (الضالع) والنادرة (إب)، ما يعني قطع خطوط الإمداد عن الحوثيين.

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