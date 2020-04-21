شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات جديدة" كان من الصعب إرسال رسالة إلى رقم جديد إلا بعد إضافتة وحفظة إلى الهاتف "اليك خطوات إرسال رسالة على واتسآب WhatsApp بدون إضافة الرقم لجهات الاتصال تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خدمات جديدة" كان من الصعب إرسال رسالة إلى رقم جديد إلا بعد إضافتة وحفظة إلى الهاتف "اليك خطوات إرسال رسالة على واتسآب WhatsApp بدون إضافة الرقم لجهات الاتصال تفاصيل !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ دم تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم، لذلك فهو الأكثر إستخدامًا بجدارة مقارنةً بباقي التطبيقات المماثلة، لما يقدمه من مميزات عدة. وتعتبر واحدة من أكبر المشكلات التى يواجهها المستخدمون أثناء إستخدام تطبيق WhatsApp، السماح فقط بمراسلة الأشخاص المتواجدين في قائمة جهات الإتصال الخاصة contact list ومن الصعب إرسال رسالة إلى رقم جديد، إلا بعد إضافته وحفظه إلى الهاتف أولًا، والانتظار حتى يقوم واتساب بعرض الإسم في التطبيق قبل مراسلته. ولذلك نقدم ثلاثة طرق لمراسلة أى شخص عبر تطبيق واتسآب دون إضافة الرقم لجهات الاتصال : 1- الدخول على رابط wa.me الخاص بواتساب يوفر واتسآب WhatsApp طريقة رسمية للإتصال برقم غير موجود في جهات الإتصال، ولكنها ليست داخل التطبيق، و يمكنك بدء محادثة مع أي رقم من خلال فتح أى متصفح مثل Chrome أو Firefox من خلال ولكن يحتاج المستخدمون إلى كتابة الرقم و رمز البلد والمنطقة بدون فواصل أوعلامات، بشرط أن يكون للرقم حساب واتسآب، وبالضغط على هذا الرابط ، سوف يتم فتح محادثة مع الرقم عبر التطبيق. 2- استخدم تطبيقات مساعدة Use an هناك العديد من تطبيقات الأندرويد التي تستخدم روابط wa.me بطريقة أسهل، مما يعني أنه لا يحتاج الأشخاص الى كتابة عنوان URL أو استخدام متصفح ويب ويمكن فقط إدخال الرقم واختيار محادثة جديدة عبر واتسآب، ويوجد العديد من التطبيقات التي لا تحتوي على إعلانات مثل Click to Chat و Easy Messag 3- تحديد الرقم كنص رسالة Text selectio تعتبر الطريقة الثالثة أسهل وأسرع عندما يكون رقم الهاتف متوفرا بالجهاز في أي تطبيق، ويمكن ببساطة تحديد النص و دائمًا تظهر خيارات Cut و Copy و Paste ، ولكن عند الضغط على المزيد من الخيارات three dots، سوف يجد المستخدمون إرسال رسالة WhatsApp، وتتوفر هذه الميزة فى الأجهزة التى تعمل بنظام Android 9 Pie و Android 10.n e.. app

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