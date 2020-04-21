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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو" كورونا .. يهز ويصدم الوصط الفني السوري .. ويتمكن من نجمة مسلسل باب الحرارة .. الشي الذي ازعج متابعيها واشعل اتواصل الاجتماعي تفاصيل وصور !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ الفنانة السورية هناء نصور، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن إعلانها "واجب مقدس" تجاه الآخرين. وجاء نبأ إصابة نصور التي شاركت في مسلسل باب الحارة، بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة السورية تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة. وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق الإثنين، عن فرض حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الساعة الـ6 مساء الثلاثاء القادم وحتى 16 أبريل المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لحصر أي انتشار لاحق لوباء كورونا في البلاد. ودعت السلطات السورية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الاحتياجات الأساسية والابتعاد عن التجمعات.

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