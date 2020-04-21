شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو عاجل"شرارة اول انفجار حرب نووية كبرى بين اعضم دولتين واشتعال صراع مدمر للسيطرة على النظام العالمي.. تفاصيل طارئه الان ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو عاجل"شرارة اول انفجار حرب نووية كبرى بين اعضم دولتين واشتعال صراع مدمر للسيطرة على النظام العالمي.. تفاصيل طارئه الان !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ الخبير الاقتصادي العالمي طلال أبو غزالة، إن أسباب سيطرة كورونا على العالم هو عدم وجود نظام يقود الأرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد موقف موحد يضع خطة موحدة لمواجهة فيروس كوفيد 19. وبحسب روسيا اليوم ، أكد أبو غزالة أن العالم سيشهد في أكتوبر المقبل حربًا بين الولايات المتحدة والصين، أقوى اقتصادين في العالم وتابع أنه ابتداء من 2021 سيكون هناك عالم جديد بقيادة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، أي سينتهي عهد الهيمنة الأمريكية، ويبدأ نظام عالمي يقوده قطبان”. وأكد أن الحرب بين بكين وواشنطن ستفرض على البلدين الجلوس والتفاوض، موضحا أن هناك صراعا حقيقيا للسيطرة على النظام العالمي. وأوضح أن الاجتماع بين البلدين سيكون لتجنب الوصول إلى حرب كبرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستفتعل هذه الحرب لتخرج من الأزمة الاقتصادية، حيث إنها تواجه عجزًا كاملًا في ميزانيتها. واستكمل قائلا : “أعتقد أننا سنشاهد نهاية العولمة بعد أزمة كورونا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو عاجل"شرارة اول انفجار حرب نووية كبرى بين اعضم دولتين واشتعال صراع مدمر للسيطرة على النظام العالمي.. تفاصيل طارئه الان ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.