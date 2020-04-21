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عدن - ياسمين التهامي - من ضمنها اليمن"عاجل وخطير.. الجزيرة العربية على موعد ظاهرة فلكية نادرة في هذا الفترة الزمنية القريبة جدآ تفاصيل !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ الفلكي اليمني والخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن ظاهرة فلكية ستشهدها سماء اليمن يوم السبت القادم. وقال الشوافي في تدوينة على "فيسبوك" إن القمر سيقترن مع الثريا فلكياً صباح يوم السبت القادم الموافق 25 أبريل ٢٠٢٠ م وأوضح الشوافي أن الاقتران سيبدأ تحت الأفق، إلا أنه يمكن مشاهدة القمر (هلال رمضان) بجانب الثريا بالعين المجردة مساء السبت (ليلة الاحد وبحساب الليالي تعد الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك). واعتبر الفلكي الشوافي هذا القِرَان بداية الشهر القراني “قِرَان الثلاث”، لافتا إلى أن اليمنيين و خصوصاً المزارعين يتابعون منذ القدمهذه الشهور القرانية وربطوها بمجريات الحياة مثل الطقس والمواسم الزراعية.

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