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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور بدء موسم ”ملكة الفواكه” في اليمن .. تعرف على تفاصيل مهمة للمنجة اي المحافظات تزرعها وعن موسمها وفوائدها !

بدأ المزارعون اليمنيون بقطف فاكهة المانجو في عدد من مناطق اليمن , مع بداية دخول الصيف حيث تتميز فاكهة المانجو اليمنية بمذاقها اللذيذ والمميز. ويطلق اليمنيون على ثمرة المانجو "ملكة الفواكه" لمزاياها المتنوعة، خاصة احتوائها على كميات كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات، ومذاقها المميز الذي جعلها تغزو الأسواق الخارجية .وتعتبر فاكهة المانجو مصدر دخل رئيسي للمزارعين في المحافظة، حيث يقومون بتصديرها إلى داخل اليمن وخارجه. وينتج اليمن 400 ألف طن انتاج من المانجـو سنويا وهذا الرقم في تزايد سنوياً . وتعد محافظات "الحديدة وحجة"، غربي البلاد، و تعز ولحج، جنوبها، من أهم مناطق زراعة المانجو، وفقا لإحصائيات رسمية. وتقدر الهيئة العامة للتنمية الزراعية (حكومية) عدد أشجار المانجو في اليمن بـ 2 مليون و17 ألف شجرة، يزرع نصف هذا العدد في محافظتي الحديدة وحجة فقط . وتتميز الأراضي اليمنية بزراعة أصناف عديدة من المانجو أبرزها "قلب الثور"، "السوداني"، "الناشري "، "البركاني"، "أبو سمكة"، "الزبدة "، لكن قلب الثور والتيمور هما الصنفان الأجود واللذان يتصدران اهتمامات السوق الخارجية خلافا للأصناف الأخرى. وتشير احصاءات رسمية عن الهيئة العامة للتنمية الزراعية والريفية الى أن محافظتي الحديدة وحجة من أهم مناطق تركز زراعة المانجو في اليمن إذ تقدر مساحتها المزروعة بالمانجو وانتاجها من ثماره ما نسبته 90 بالمائة من مساحة وانتاجية اليمن من هذه الفاكهة. وتحتل محافظة حجة (شمال غرب اليمن) المرتبة الأولى في زراعة وانتاج المانجو بنسبة 47 بالمائة للمساحة و44 بالمائة للانتاجية، تليها محافظة الحديدة (غربي اليمن) بمساحة 24 بالمائة وانتاجية 45 بالمائة . وتتركز زراعة المانجو في محافظة حجة في منطقة الجر بمديرية عبس والتي توجد فيها مساحات شاسعة مزروعة بأشجار المانجو بمختلف أنواعها تليها منطقة الخضراء في مديرية ميدي بينما تزرع في معظم أودية الحديدة ومنها وادي سردد، ووادي مور اضافة الى منطقة الكدن شمال الحديدة. وبفارغ الصبر تنتظر آلاف الاسر في ارياف تهامة بمدينة الحديدة موسم جني حصاد فاكهة المانجو التي تنتشر زراعتها بشكل كبير في عدة مناطق اهمها باجل والحسينية والكدن والذي يبدأ في منتصف شهر يناير من كل عام كونه يوفر مصدر رزق للكثير منهم ويشكل مصدر اساسي للدخل. وحسب احصائية وزارة الزراعة والري فان الحديدة تنتج سنويا اكثر من 200 الف طن من المانجو ويتم بيعها في الاسواق المحلية والعربية الا ان الحرب الدائرة في اليمن القت ايضا بظلالها على المزارعين وتعرضوا لخسائر مالية كبيرة في المواسم الماضية بسبب صعوبة التصدير

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