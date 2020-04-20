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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يؤكد على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر كورونا، وحرص السلطة المحلية على تسهيل عمل منظمة العمل لمكافحة الجوع، الخاصة بتوعية المجتمع من هذا الوباء.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أستمع المحافظ خلال لقائه، وفد منظمة العمل لمكافحة الجوع، الى شرح عن انشطة وتدخلاتها في نطاق مديريات المحافظة، في جميع المحاور الإنسانية.
ووجه المحافظ مديري مديريتي الحوطة وتُبَن، بتسهيل عمل المنظمة، مؤكدا أهمية مساندة جهود السلطة المحلية والقطاع الصحي لتعزيز الاجراءات الاحترازية والتوعوية لمواجهة فيروس كورونا.
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