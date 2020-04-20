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محافظ لحج يؤكد على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

محافظ لحج يؤكد على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر كورونا

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر كورونا، وحرص السلطة المحلية على تسهيل عمل منظمة العمل لمكافحة الجوع، الخاصة بتوعية المجتمع من هذا الوباء.

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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أستمع المحافظ خلال لقائه، وفد منظمة العمل لمكافحة الجوع، الى شرح عن انشطة وتدخلاتها في نطاق مديريات المحافظة، في جميع المحاور الإنسانية.

 

ووجه المحافظ مديري مديريتي الحوطة وتُبَن، بتسهيل عمل المنظمة، مؤكدا أهمية مساندة جهود السلطة المحلية والقطاع الصحي لتعزيز الاجراءات الاحترازية والتوعوية لمواجهة فيروس كورونا.

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