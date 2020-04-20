صندوق الامم المتحده للسكان يقدم دعماً صحياً للقطاع الصحي في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 قدم صندوق الامم المتحده للسكان ،اليوم، المرحلة الثانية من الدعم الصحي للقطاع الصحي في اليمن وذلك في اطار مشروع دعم وتحسين خدمات الطوارئ التوليدية والصحة الانجابية ومواجهة فيروس كورونا في 22 مركز صحياً في محافظات عدن وابين والضالع وشبوة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

واكد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي ومدير عام مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش ، ان الدعم الصحي سيسهم في رفع جاهزية الكادر الطبي في مواجهة فيروس كورونا.

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