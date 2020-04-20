- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح يثمن استجابة مركز الملك سلمان في دعم النازحين والمتضررين من السيول في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
ثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، جهود مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.
واكد فتح في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المساعدات الايوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين والمتضررين من السيول في مأرب، ساهت بشكل كبير في تسحين اوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.
وعبر الوزير فتح ، عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلادنا..مؤكدا أن هذه الجهود تحضى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح يثمن استجابة مركز الملك سلمان في دعم النازحين والمتضررين من السيول في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.