فتح يثمن استجابة مركز الملك سلمان في دعم النازحين والمتضررين من السيول في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

ثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، جهود مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.



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واكد فتح في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن المساعدات الايوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين والمتضررين من السيول في مأرب، ساهت بشكل كبير في تسحين اوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.

وعبر الوزير فتح ، عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلادنا..مؤكدا أن هذه الجهود تحضى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.