شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقاتلة تطلق صاروخًا بالخطأ داخل المطار وتقتل العديد من الناس.. "فيديو" لقطات مرعبة عن الحادثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسفر حادث صادم عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد أن أطلقت طائرة عسكرية روسية الصنع، صاروخًا أصاب منزل قائد كبير في الجيش التشادي.

كانت تستعد للإقلاع

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق المقاتلة روسية الصنع من طراز “سوخوي سو – 25” لصاروخ دون قصد في مطار قاعدة (Adji Kossei) الجوية في تشاد، يوم الجمعة، بينما كانت تستعد للإقلاع.

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واخترق الصاروخ خزان وقود قبل انحرافه عن المدرج وخروجه من إطار الكاميرا، قبل أن يرتطم بمنزل الجنرال محمد صلاح إبراهيم، قائد الحرس الرئاسي لتشاد.

مقاتلة تطلق صاروخًا داخل مطار تشادي



خزان الوقود

وتم الإبلاغ عن وفاة 4 أشخاص بالغين وطفلين في البداية، قبل وفاة فتاة صغيرة، في وقت لاحق في المستشفى، وفقًا لتقارير محلية. وقال المراقبون، إن خزان الوقود كان فارغا على ما يبدو، ولهذا السبب لم ينفجر عندما أصابه الصاروخ، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

وقال رئيس أركان الجيش التشادي، الجنرال أباكار عبد الكريم داود: “في حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، أُطلقت قذيفة عن طريق الخطأ من طائرة عسكرية، كانت على وشك الإقلاع من قاعدة آدجي كوسى العسكرية في نجامينا”.