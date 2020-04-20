شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة حامل لم تجد جنينها بعد تعرضها لحادث سيارة.. ثم حدثت مفاجأة غير متوقعة بعد دقائق " شاهد فيديو" لن تصدق ماحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت سيدة امريكية حامل في ولاية جورجيا لحادث تصادم ، بعد أن ظهرت عليها آلام المخاض ، وراحت والدتها تقود سيارتها بسرعة، وبسبب ارتباك الأم السائقة انزلقت سيارتها بينما كانت تقودها على طريق سريع رطب ، مما جعلها تنحرف عن الطريق إلى منحدر ترابي، قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد المباني.

ووفقا لما نشرته ” سكاي نيوز ” ، فقد حدث ما لا يصدق، إذ ولدت غراهام طفلها دون أي تدخل، وكأنه قفز بقوة من رحمها دون أن تعرف أن ذهب،وعند حضور دورية الشرطة كان السيدتان منهارتان وهما يصرخان “أين الطفل.. أين الطفل؟”، بينما السيارة المهشمة عند واجهتها الأمامية كانت غارقة في الطين.

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وعلى الفور بادر رجال الشرطة للبحث عن الطفل في محيط السيارة ظنا منهم أن ربما يكون قد طار ووقع في أحد برك الطين القريبة، لكن دون جدوى.

حامل لم تجد جنينها تعرضها لحادث



وبعد فترة قصيرة تمكن أحد ضباط الشرطة أن يعثر على الرضيع اسفل مقعد السيارة الأمامي بعد أن رأت الام بقايا حبلها السري، ليتم مباشرة إسعاف الطفل ونقل الجميع إلى أقرب مستشفى، وقالت قناة “فوكس 5” إن الطفل بصحة جيدة، فيما دخلت الأم لفترة من الوقت العناية المركزة للتأكد من سلامتها وإجراء الفحص الطبي لها قبل مغادرتها للمستشفى .