كسر زحفا للعدوان السعودي في الضالع

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع
أكد المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي ومن عدة مسارات باتجاه مواقع القوات اليمنية في باب غلق في الضالع.
وقال العميد سريع ان عمليات كسر الزحف استمرت من ساعات الفجر الأولى وحتى ظهر اليوم الاثنين، مؤكدا تكبيد العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط أكثر من 52 قتيلا وجريحا في صفوفه.
واضاف العميد سريع ان القوات اليمنية تمكنت من إفشال تسلل نفذه العدوان باتجاه جبل قيس بجيزان.
وكان طيران العدوان السعودي قد شن 25 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة في مأرب والجوف وصعدة،منها 21 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، وغارتين على مديريتي سحار وكتاف بصعدة، وغارتين على خب والشعف بالجوف.
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