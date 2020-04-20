شكرا لمتابعة خبر عن محمد جميح : يكشف عن سر نجاح محافظ شبوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد سفير اليمن الجديد في منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح، أن محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو حقق نجاح كبير في إدارته للمحافظة أمنيا وتنمويا.

وكشف جميح عن سر نجاح المحافظ بن عديو في إدارة المحافظة، مؤكدا انه ليس لديه معجزات لكنه عقل يخطط ويد نظيفة تعمل هذا هو السر وراء نجاحه، فيما فشل فيه غيره من المحافظين.

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وقال جميح في تغريده له، إن محافظ شبوة وفي زمن الحرب استطاع فتح جسر السلام بطول 42 متراً وعرض 10 أمتار وارتفاع 14 متراً وبتكلفة بلغت أكثر من 2.4 مليون دولار،بتمويل من السلطة المحلية بشبوة من حصتها من مبيعات النفط.

واحتفلت ، صباح اليوم الأثنين ، محافظة شبوة بافتتاح جسر السلام رسمياً الذي حضر محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو وعدد من المسؤولين.