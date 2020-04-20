شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يفرجون عن خالد الرويشان بضمانة مشائخ خولان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الصحفي جمال عامر أن جماعة الحوثي أفرجت عن وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان بضمانة مشائخ خولان.

وفي منشور له على صفحته بالفيس بوك قال عامر الاستاذ خالد الرويشان في الطريق الى منزله بعد ضمانة مشايخ خولان.

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ولم يضف عامر أي تفاصيل عن نوع الضمانات التي تحدث عنها.

وكان الحوثيون قد اعتقلوا وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان قبل يومين من منزله بعد مداهمته فجرا وأخذه إلى سجون جماعة الحوثي.