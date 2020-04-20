شكرا لمتابعة خبر عن مصرع العشرات من الحوثيين في كمين محكم .. ومقاومة البيضاء ترفض وساطة حوثية بشأن إطلاق نجل المحافظ المعين من الحوثيون (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت المقاومة الشعبية بمديرية الصومعة، محافظة البيضاء، التعاطي مع وساطات للتفاوض حول إطلاق سراح نجل محافظ البيضاء المعين من جماعة الحوثي ونجل ابنته اللذين تم أسرهما في كمين بالمديرية الأسبوع الماضي.

واشترطت، في بيان صادر عنها ، للموافقة المبدئية على التفاوض حول الأسيرين، الإفراج عن جميع أسرى الحرب والمعتقلين في سجون جماعة الحوثي من أبناء المحافظة.

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وأشارت إلى أنها جزء من المجتمع البيضاني وتضم في ميدانها أبناء من جميع قبائل البيضاء، وعليه لا يمكنها التفاوض مع الحوثيين حول هذا الموضوع.

وقتل القيادي الحوثي نعيم ناصر صالح الجوفي شقيق وكيل المحافظة لشئون مديريات رداع، على يد مقاومة الحازمية بمديرية منطقة الصومعة في عملية ناجحة أصيب وأسر خلالها قياديان آخران أيضاً هما: فارس علي محمد المنصوري، نجل محافظ البيضاء المعين من الحوثيين، وابن ابنته ويدعى أسامة ناصر محمد المنصوري.

وفي ذات السياق، لقي العشرات من عناصر الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون في وقت متأخر مساء أمس الاحد، بكمين محكم نصبته قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية على مقربة من موقع جميمة وفا التابعة لقرية ذي مضاحي بمديرية الصومعة؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وذكرت المصادر أنه تم رصد المجموعة الحوثية بجميع تحركاته والسماح لها بالتقدم الى أن وصلت قرب موقع جميمة وفا، وتم مباغتتهم بهجوم عنيف قتل وجرح العشرات منهم.

وتتلقى جماعة الحوثي ضربات موجعة بمختلف الجبهات خسرت على إثرها المئات من عناصرها بينهم قيادات بارزة.