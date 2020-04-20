شكرا لمتابعة خبر عن قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي ترفض قتال قوات الجيش اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية، اليوم الاثنين، أن قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، امتنعت عن قتال قوات الجيش اليمني.

وأوضحت مصادر ، أن لواءين عسكريين وكتيبة وقطاع عسكري للقوات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، امتنعت عن خوض المواجهة مع قوات الجيش اليمني.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ريم عبدالله تكشف تفاصيل دخولها عالم التمثيل كـ "امرأة سعودية" وهكذا أصبحت الرقم الصعب

السيسي يطيح بـ "سيدة أعمال كويتية" من أصول مصرية “داليا بدران” ويتسبب في حبسها والنائب العام الكويتي يصدر قرار بحجزها للمحاكمة

هند القحطاني تكشف ساقيها في مقطع ساخن بمناسبة توثيق حسابها بسناب شات!

هل تذكرون السعودية رهف القنون .. اسمها تصدر مواقع التواصل بعد فيديو هدى العمري الصادم وهذا مصيرها! (فيديو صادم)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

Advertisements

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشارت المصادر الى أن تلك القوات رجحت الخيار السلمي لحقن دماء الاخوة.

وكان المتحدث باسم لجنة الوساطة بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، العقيد علي منصور مقراط، قال إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بإيقاف التصعيد العسكري في العاصمة المؤقتة عدن .

وأشار مقراط، في نشر على صفحته بالفيسبوك، الى أن المفاوضات والجهود التي قامت بها لجنة الوساطة، أفضت إلى نجاح عملية التهدئة وإيقاف التصعيد العسكري بين الجانبين بعد أن أوشك الوضع بينهما على الانفجار.

وأوضح أن الطرفين ناقشا آلية تنفيذ اتفاق الرياض لتجنب الدخول في معارك عسكرية من شأنها إضعاف قدراتهما لمصلحة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدد من المحافظات بينهما العاصمة صنعاء.

وأكد مقراط أنه تم التوقيع بين الطرفين على تنفيذ ما حمله اتفاق الرياض والعمل على سرعة تطبيقه لدرء المواجهة العسكرية بينهما، والتركيز في كيفية إنهاء الانقلاب في صنعاء والقضاء عليه.

وأشار إلى أن وساطة التهدئة ستبقى مستمرة في مهامها إلى حين التدشين الفعلي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعقد ممثلون عن الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، لقاءً مساء أمس الأحد في مقر قيادة التحالف العربي بعدن وبحضور قائد قوات التحالف مجاهد العتيبي.

و رعت الرياض في نوفمبر الماضي اتفاقا بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، عقب مواجهات مسلحة، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.