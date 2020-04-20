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عدن - ياسمين التهامي - تحذير عاجل من الارصاد الجوية" يحذر المواطنين من امطار غزيرة ورعدية خلال ال 12 ساعة القادمة!

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ ركز الأرصاد الجوية في اليمن، اليوم الاثنين، الموطنين بشدة، من تدفق السيول في الشعاب والوديان، والتواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار التي تصاحبها العواصف الرعدية والرياح الشديدة. وأضاف المركز في نشرته إلى أن عددًا من المحافظات اليمنية سوف تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة مزيدًا من هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات البرد. وتوقع المركز هطول الأمطار على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي تعز ولحج جنوباً إلى محافظة صعدة شمالاً، وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، مأرب، الجوف، شبوة وصولاً إلى أجزاء من محافظة حضرموت. وأشار المركز إلى أن الأمطار تشمل أيضاً السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة، تعز وصولاً إلى باب المندب وأجزاء من سواحل محافظة عدن والمناطق المحاذية لها. وهطلت الأسبوع الماضي أمطار غزيرة على عدة محافظات أسفرت عن وفاة عدة أشخاص وإجلاء عشرات الأسر من منازلها وانهيار المنازل وتضرر الشوارع والأحياء السكنية والمحلات التجارية وجرف عشرات السيارات.

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