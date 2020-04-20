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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير" وردنا الان سقوك اهم واقوى معسكر واهم مستشفى محافظة مأرب.. بيد الحوثيين وتهاوي الخط الدفاعي الأخير للمدينة (خارطة عسكرية)!

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ مصادر عسكرية اليوم الإثنين عن سقوط معسكر طارق بن زياد في مأرب بأيدي مليشيا الحوثي بعد هجوم شنته الجماعة هو الأعنف منذ أيام. ونشر المحلل العسكري “علي النسي” على صفحته بموقع تويتر خريطة أوضح فيها سيطرة مليشيا الحوثي على منطقة الجفرة، إضافة إلى بسط نفوذها الكامل على معسكر طارق بن زياد. كما أوضحت الخريطة سيطرت الجماعة على مستشفى 7 يوليو وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الخناق على معسكر ماس آخر خط دفاعي شمال غرب مدينة ‎مأرب. ووصف مراقبون السيطرة على معسكر طارق بأنه يمثل تحول خطير لصالح المليشيا لاسيما وقد بدأت الخطوط الدفاعية الأخيرة تتهاوى.

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