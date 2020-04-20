شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة" لمن يمتلك خطين موبايل..ويرغب بتشغيل الرقمين من هاتف واحد حيل جديد وخدمات واتس اب تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة" لمن يمتلك خطين موبايل..ويرغب بتشغيل الرقمين من هاتف واحد حيل جديد وخدمات واتس اب تفاصيل !

جديد اب برس

بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

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ق واتس اب مليئ بـالحيل والأسرار حيث هناك العديد من المميزات في استخدام تطبيق واتساب الرسمي التابع لشركة فيسبوك، وبالتالي يمكنكم الآن تشغيل رقمين موبايل على تطبيق الوتساب بكل سهولة، وهذا لا يتطلب هاتف آخر، حيث يمتلك عدد كبير من مستخدمي تطبيقات المحادثة الفورية أكثر من رقم، ولا داعي لتثبيت تطبيقات أخرى مثل تطبيق واتس اب الذهبي او واتساب الأزرق وغيرها من التطبيقات، لأنك باستخدام هذه الطريقة تستطيع أن تقوم بتشغيل رقمين جوال على تطبيق الوتساب الصادر من شركة واتساب الرسمية. تشغيل رقمين جوال على الواتساب هذه الطريقة مفيدة بشكل كبير جداً في الاستخدام لمن يمتلك خطين موبايل ويرغب بتشغيل الرقمين من هاتف واحد، ولا ننصح باستخدام تطبيقات أخرى، والتي تعمل على تشغيل هذه الخاصية، وإنما يفضل استخدام التطبيقات الرسمية الصادرة من شركة واتساب نفسها، لأنك حتماً سوف تنزعج بشكل كبير نتيجة كثرة الإعلانات التي تصدر من التطبيق المثبت. طريقة تشغيل خطين موبايل على تطبيق واتس اب في البداية هناك رقم واحد يتم تشغيله على تطبيق واتس اب الأساسي التابع لشركة واتساب وهو بالطبع من المؤكد أنه موجود على هاتفك الآن طالما قرات هذه المقالة، وصدرت شركة واتساب تطبيق واتساب بيزنس وهو بالطبع موجود في متجر جوجل بلاي كأحد التطبيقات الرسمية الصادرة من شركة واتساب، ولتشغيل خط تليفون آخر يتطلب منك الأمر تثبيت تطبيق واتس اب بيزنس وتستطيع أن تستخدمه بكل سهولة، وذلك باضافة رقم هاتف أخر ليصبح لديك تطبيقين رسميين من واتساب هما التطبيق الأصلي وتطبيق واتساب بيزنس.