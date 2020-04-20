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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن" قرار هام وعاجل من السلطات في المملكة: ينهي القلق الذي كان في ذهون المواطنين والمقيمين ويثلج صدورهم في شهر رمضان المبارك تفاصيل !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ ت المملكة الاردنية الهاشمية انها ستخفف من حظر التجوال وسوف تسمح للشركات بالعمل . وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المشددة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، وذلك بالسماح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل. لكن الرزاز قال إن الحكومة لن ترفع حظرا للتجول فرضته قبل قرابة شهر، ويحد من تحركات المواطنين في الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين. وقال رئيس الوزراء إن الإجراءات الجديدة قد تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة أكبر في حالات الإصابة بالفيروس.

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