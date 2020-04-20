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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: انفجار عنيف يهز العاصمة" ومصادر تكشف تقرير اولي !

جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ مصادر محلية أن انفجار عنيف هز قبل لحظات مدينة عدن، جنوبي اليمن. وأفاد شهود عيان في المدينة أن الانفجار وقع مساء اليوم الأحد في حي عمر المختار بالقرب من الكمسري في مديرية الشيخ عثمان. وأوضح الشهود أن دوي الانفجار سُمع في أرجاء المنطقة، دون الكشف عن الأسباب، أو ما خلفه من أضرار بشرية ومادية. وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت في وقت سابق، عن مفاوضات جديدة بين “الحكومة الشرعية ” والانتقالي الجنوبي”، الموالي للإمارات ، بعد انهيار “اتفاق الرياض” الموقع بينهما في مطلع نوفمبر 2019م. وطالب الانتقالي مؤخرا تنفيذ اتفاق الرياض، مقابل إيقاف القوات الحكومية عمليتها العسكرية التي أطلقتها أمس الأول تحت مسمى “معركة الفجر الجديد” لاقتحام عدن وتحريرها من مليشيا الإمارات.

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