شكرا لقرائتكم خبر عن وأضاف: مهما ارهبوني ومهما حاربوني سيظل قلمي هو سلاحي الذي اقف به شامخاً أمامهم. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأضاف: مهما ارهبوني ومهما حاربوني سيظل قلمي هو سلاحي الذي اقف به شامخاً أمامهم.

قال الأديب والشاعر والكاتب المعروف الأستاذ خالد الرويشان أن قلمه سيظل سلاحه الذي يقب به شامخاً أمام الحوثي.. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ جاء ذلك في أول تعليق للرويشان بعد إفراج المليشيا الحوثية عنه وقال تغريدتين نشرها على حسابه في تويتر "اشكر كل من تعاون وتعاطف معي منذ اعتقالي من قبل مليشيات #الحوثي اللذين لم يجدون تهمةً لي سوى قلمي الذي هز أركانهم وسوف اسرد لكم تفاصيل اعتقالي بإذن الله وحسبي الله ونعم الوكيل"

وأضاف: مهما ارهبوني ومهما حاربوني سيظل قلمي هو سلاحي الذي اقف به شامخاً أمامهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وأضاف: مهما ارهبوني ومهما حاربوني سيظل قلمي هو سلاحي الذي اقف به شامخاً أمامهم. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.