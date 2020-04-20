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عدن - ياسمين التهامي - عـاجل" مصرع ثلاثة وجروح اخرين اثر اطلاق نار مكثف في محافظة حضرموت تفاصيل صادمة !

قتل ثلاثة مواطنين مساء اليوم الاثنين، عقب إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة شبام بمحافظة حضرموت. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ وقال مصدر لـ"حضارم نت" إن مسلحين اطلقوا النار على سيارة في منطقة الحزم بمدينة شبام. وأشار إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص من قبيلة آل بن علي جابر، وجرح شخص رابع.

ولم يعرف بعد دواعي العملية والجهة التي تقف خلفها، غير أن مديرية شبام تشهد بين الحين والآخر حوادث مماثلة.

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