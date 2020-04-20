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عدن - ياسمين التهامي - طائرة من صنع روسي" تطلق بالخطأ صاروخ ادى الى مصرع 5 الشخاص منهم اطفال في المطار شاهد بالفيديو لقطات مرعبة تقطع الانفاس عن الحادثة !

أسفر حادث صادم عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بعد أن أطلقت طائرة عسكرية روسية الصنع، صاروخًا أصاب منزل قائد كبير في الجيش التشادي.

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق المقاتلة روسية الصنع من طراز “سوخوي سو – 25” لصاروخ دون قصد في مطار قاعدة (Adji Kossei) الجوية في تشاد، يوم الجمعة، بينما كانت تستعد للإقلاع. واخترق الصاروخ خزان وقود قبل انحرافه عن المدرج وخروجه من إطار الكاميرا، قبل أن يرتطم بمنزل الجنرال محمد صلاح إبراهيم، قائد الحرس الرئاسي لتشاد. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ مقاتلة تطلق صاروخًا داخل مطار تشادي خزان الوقود وتم الإبلاغ عن وفاة 4 أشخاص بالغين وطفلين في البداية، قبل وفاة فتاة صغيرة، في وقت لاحق في المستشفى، وفقًا لتقارير محلية. وقال المراقبون، إن خزان الوقود كان فارغا على ما يبدو، ولهذا السبب لم ينفجر عندما أصابه الصاروخ، بحسب “ديلي ميل” البريطانية. وقال رئيس أركان الجيش التشادي، الجنرال أباكار عبد الكريم داود: “في حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، أُطلقت قذيفة عن طريق الخطأ من طائرة عسكرية، كانت على وشك الإقلاع من قاعدة آدجي كوسى العسكرية في نجامينا”.

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