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عدن - ياسمين التهامي - الفنانة السعودية اسيل عمران" تنهار باكية وتشرح تفاصيل صادمة عن وفاة ابنها تفاصيل وصور !

لفتت الفنانة السعودية "أسيل عمران" الأنظار بسبب تصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه ميساء مغربي على شاشة تلفزيون دبي.

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ورداً على سؤال عن وفاة ابنها وعن تأثير ذلك على العلاقة بينها وبين زوجها السابق خالد، أشارت إلى أن رحيل ابنها لم ينعكس سلباً على هذه العلاقة بل أحدث جرحاً في داخلها.

بالفيديو – في مرة نادرة أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها 20 أبريل 2020م.

لفتت الفنانة السعودية أسيل عمران الأنظار بسبب تصريحات أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج "دبي كروز" الذي تقدمه ميساء مغربي على شاشة تلفزيون دبي.

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السترات الطويلة ما زالت صيحة الموسم... جربيها على طريقة أسيل عمران ورداً على سؤال عن وفاة ابنها وعن تأثير ذلك على العلاقة بينها وبين زوجها السابق خالد، أشارت إلى أن رحيل ابنها لم ينعكس سلباً على هذه العلاقة بل أحدث جرحاً في داخلها.

ولفتت إلى أنها تفخر بنفسها بسبب الطريقة التي اعتمدتها من اجل مواجهة هذا الحدث الأليم ولاستعادة حياتها الطبيعية، مضيفة أنها لجأت إلى مساعدة طبيبة نفسية إلى جانب أخذها قراراً داخلياً بضرورة التصدي للواقع الصعب.

وحقق الفيديو أكثر من 110 آلاف مشاهدة في ساعات قليلة على أحد الحسابات التي تداولته على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وأشارت في الحلقة نفسها إلى أنها غير مستعدة للحب وأنها تشعر بالسعادة في حياتها وتخاف أن يتغير ذلك.

وأعربت عن الرضى تجاه ذاتها معربة عن قلقها من أن يحرمها شريك الحياة المحتمل من بعض الأمور النفسية التي تشعرها حالياً بالارتياح والسعادة.

وتطرقت إلى موضوع طلاقها مشيرة إلى أنها وطليقها تحملا الكثير من التفاصيل التي نسيتها في الوقت الحالي لأن الموضوع لم يعد يحظى باهتمامها وتمنت له النجاح في حياته الزوجية الجديدة.

واعتبرت أن الانفصال كان بالنسبة إليها طوق نجاة وأنه لو كان الطلاق سلبياً لما تم تحليله.