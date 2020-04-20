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عدن - ياسمين التهامي - مليشيات الحوثي في الجبهات" نفس الموقف يتكرر كل يوم .. تدفع بتعزيزات بشرية نحو جبهات الضالع وتستقبلهم جثث هامدة تفاصيل وصور !

دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، عصر الاثنين 20 أبريل/نيسان 2020م، بتعزيزات بشرية من محافظة ذمار، نحو جبهات الضالع التي شهدت معارك عنيفة خلال الساعات الماضية. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ مصادر "خبر" للأنباء رصدت دفع المليشيات بدفع تعزيزات بشرية تقدر بثلاثين مسلحاً من حوش مبنى الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية) وسط مدينة ذمار، ونقلتهم على متن ثلاثة باصات نقل. وأوضحت المصادر أن المليشيات دفعت بتلك التعزيزات نحو جبهات الضالع التي أحرزت فيها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تقدماً واسعاً، وتمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية شمال قعطبة واقترابها من خط النادرة. وتزامن دفع المليشيات بتعزيزات وصول 7 جثث لقتلى حوثيين ينتمون إلى محافظة ذمار، لتستقبلهم ثلاجة مستشفى ذمار العام، وسقطوا في جبهتي الضالع والبيضاء. وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات القتال الشرقية والغربية والجنوبية، جراء خروقاتها وتعنتها لوقف إطلاق النار.

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