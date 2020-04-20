اخبار الخليج / اخبار اليمن

بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

أكدت السلطات المحلية في إندونيسيا، أن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طفل معلق بسلك كهرباء الضغط العالي على ارتفاع 15 مترا، حقيقي.

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت السلطات إن الصبي لم يكن يدرك أن الكابلات بصدد التثبيت، فأمسك بأحدها وهو على ارتفاع منخفض، قبل أن يتم رفعه عن سطح الأرض فجأة.ويظهر الصبي في الفيديو وهو يصرخ: “من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد النزول”.
وسارع السكان للعثور على مراتب، يسقط الطفل عليها قبل نقله إلى المستشفى وهو مصاب بجروح طفيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا