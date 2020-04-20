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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس !

أكدت السلطات المحلية في إندونيسيا، أن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه طفل معلق بسلك كهرباء الضغط العالي على ارتفاع 15 مترا، حقيقي. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ وقالت السلطات إن الصبي لم يكن يدرك أن الكابلات بصدد التثبيت، فأمسك بأحدها وهو على ارتفاع منخفض، قبل أن يتم رفعه عن سطح الأرض فجأة.ويظهر الصبي في الفيديو وهو يصرخ: “من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد النزول”.

وسارع السكان للعثور على مراتب، يسقط الطفل عليها قبل نقله إلى المستشفى وهو مصاب بجروح طفيفة.

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