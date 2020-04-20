شكرا لقرائتكم خبر عن رد صاعق ومزلزل من الزعيم اردوغان" على “صبيانية” بن سلمان وبن زايد : ويصدر قرار عاجل ومرعب اثار جنونهما تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد صاعق ومزلزل من الزعيم اردوغان" على “صبيانية” بن سلمان وبن زايد : ويصدر قرار عاجل ومرعب اثار جنونهما تفاصيل !

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صبيانية النظامين السعودي والإماراتي بعد حجبهما لمواقع تركية منها وكالة الأناضول، بفعل مماثل حيث حجبت السلطات التركية بشكل جزئي أو كلي مواقع إعلامية تديرها أو تمولها السعودية والإمارات. جديد اب برس بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! Advertisements ​ وتحدث متابعون عن تعذر الوصول إلى العديد من المواقع السعودية والإماراتية من داخل تركيا في ظل عدم وجود إعلان رسمي تركي حول تفاصيل هذه الخطوة، وما صعب من إمكانية حصر المواقع التي يسري عليها قرار الحجب، أن القرار نفذ بشكل جزئي أو تدريجي، دون وجود حجب كامل لهذه المواقع وشمل الحجب المفروض من قبل السلطات التركية العديد من المواقع السعودية والإماراتية، أبرزها موقع النسخة التركية من موقع إندبندنت الممول من السعودية، وموقع قناة سكاي نيوز الممولة من الإمارات، وموقع قناة العربية السعودية، وصحيفة عكاظ السعودية، وموقع قناة الاخبارية الرسمية السعودية، بالإضافة إلى وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية، وهو ما لم تؤكده مصادر رسمية تركية، ولم يعرف ما إن كان هناك قرار فعلي بحظر جزئي أو كلي لهذه المواقع، أم أن الأمر ناجم عن أسباب أخرى.

هذا وأكدت إدارة النسخة التركية من موقع إندبندنت، أن الجهات الرسمية التركية حجبت بالفعل إمكانية الوصول إلى الموقع، مشيرة إلى أن المتابعين من داخل تركيا تعذر عليهم الوصول إلى الموقع منذ الساعات الأولى لصباح الأحد، في خطوة فسرت على أنها رد تركي على القرارات السعودية المماثلة. يشار إلى أنه قبل أيام، أثار كاتب سعودي في صحيفة عكاظ يدعى “بدر بن سعود” الجدل، بعدما كتب في مقال له بعنوان “الصفر التركي”: “حجب مواقع الإعلام التركي العربي مفيد كحل مؤقت، والمفروض أن نبحث عن حل دائم، ولعل الأنسب هو معاملة الأتراك بالمثل، ونقل المعركة إلى أرض الخصم، ويكون ذلك بالعمل على إيجاد منابر إعلامية سعودية ناطقة بالتركية، والاستعجال في تشغيل مشروع موقع الإندبندنت الناطق باللغة التركية، والذي استحوذت على حقوقه المجموعة السعودية للأبحاث والنشر قبل ما يقارب السنة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رد صاعق ومزلزل من الزعيم اردوغان" على “صبيانية” بن سلمان وبن زايد : ويصدر قرار عاجل ومرعب اثار جنونهما تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.