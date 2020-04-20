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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن.. سقوط معسكر استراتيجي بيد جماعة الحوثي في مأرب.. وتهاوي الخط الدفاعي الأخير للمدينة (خارطة عسكرية)

كشفت مصادر عسكرية اليوم الإثنين عن سقوط معسكر طارق بن زياد في مأرب بأيدي جماعة الحوثي بعد هجوم شنته الجماعة هو الأعنف منذ أيام.

ونشر المحلل العسكري “علي النسي” على صفحته بموقع تويتر خريطة أوضح فيها سيطرة جماعة الحوثي على منطقة الجفرة، إضافة إلى بسط نفوذها الكامل على معسكر طارق بن زياد.

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سقوط معسكر استراتيجي بيد جماعة الحوثي

كما أوضحت الخريطة سيطرت الجماعة على مستشفى 7 يوليو وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الخناق على معسكر ماس آخر خط دفاعي شمال غرب مدينة ‎مأرب.



ووصف مراقبون السيطرة على معسكر طارق بأنه يمثل تحول خطير لصالح الحوثيين لاسيما وقد بدأت الخطوط الدفاعية الأخيرة تتهاوى.