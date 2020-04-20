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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفير الامريكي في اليمن يقصم ظهر الرئيس هادي ويصفه بوصف مهين وغير لائق، ويؤكد إن نبؤة الرئيس علي عبد الله قد تحققت.. ( تعرف على نبؤة صالح قبل وفاته )

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