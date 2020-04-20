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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطوره .. قناة " المسيرة" تزف بشرى ساره لسكان العاصمة والمحافظات الاخرى وتعلن عن قرار عاجل وغير مسبوق !

تداول ناشطون حوثيون منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلوها عن قناة المسيرة بموقع التليجرام مفادها أن شركة النفط بصنعاء أعلنت تخفيضات كبيرة في أسعار البترول والديزل بناءً على الانهيار الذي شهدته أسعار النفط عالمياً قبل قليل والتي شهدت انهيار تاريخي حيث وصل سعر البرميل دولار واحد فقط.

ووفقاً لما تداوله الناشطين فإنه تم تخفيض أسعار البترول في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 3900 ريال للدبة البترول سعة 20 لتر والديزل إلى 4500 ريال للدبة العشرين اللتر.

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