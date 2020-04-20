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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة العربية تقطع كل برامجها وتعلن ان اليمنيين المقيمين في المملكة سيغادرون السعودية بشكل نهائ ويعودون مع عوائلهم الى اليمن بسبب امر خطير لايخطر على البال

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