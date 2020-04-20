أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 20 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

رئيس انتقالي الضالع يتفقد الجرحى في مستشفى النصر العام https://www.elyamnelaraby.com/474756/ عدن .. تنفيذ حملة لضبط الصيدليات المخالفة في المعلا https://www.elyamnelaraby.com/474758/ شاهد.. صورة تكشف آخر حكام لواء دوعن بالسلطنة القعيطية الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/474763/ "البحسني" يوجه بترقية ومكافئة الجنود وصف ضباط الذين ضبطوا شحنة السلاح المهرب https://www.elyamnelaraby.com/474774/ القوات الشرعية تكسر هجوماً حوثياً في صرواح وقتلى وجرحى في صفوف المليشيا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/474787/ إحباط هجوم حوثي على صرواح غرب مأرب https://www.elyamnelaraby.com/474789/ إجتماع إستثنائي للفريق الإقتصادي بالإنتقالي يناقش أسباب تدهور الكهرباء بعدن https://www.elyamnelaraby.com/474796/ محافظ شبوة يفتتح حركة السير في جسر السلام بعد اعادة تأهيله https://www.elyamnelaraby.com/474798/ مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية في سقطرى والمهرة https://www.elyamnelaraby.com/474800/ المهرة .. الصحة تدشن برنامج تدريبي حول طرق الوقاية من كورونا https://www.elyamnelaraby.com/474823/

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