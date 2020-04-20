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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما حقيقة استغلال وكيل أول حضرموت نفوذه لتهريب القات؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 - المكلا
نفى الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري الشائعات المغرضة التي روجت لها احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في تنفيذ قرار منع دخول القات للمكلا مشيرًا إلى أن الزج باسم وكيل أول حضرموت عمرو حبريش العليي في مثل هذه الهرطقات والاكاذيب عمل دنيء وغير أخلاقي والهدف منه تسيس قرارات منع القات بعد ان اثببت نجاح كبير
وقال أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ووكيل أول عمرو حبريش يدعمون كافة القرارات التي تصب في مصلحة حضرموت وان الجهات العسكرية منعت دخول القات امتثالا لتلك القرارات.
واضاف : لا يوجد شخص يدخل أي قات لحضرموت باي صفة وأن اي اقاويل حول ذلك يعد تدليسًا ومحاولة للاساءة ليس إلا ".
وقال أن الوكيل أول عمرو حبريش العليي أحد رموز البلاد الكبيرة التي نستند عليها ومحاولة الزج باسمه وصفته محاولة بائسة، وﺟﺮﻳﻤﺔ يعرض من يقوم بها ﻟﻠﻌﻘﺎب وفقًا والقانون.
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